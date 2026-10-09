Rifiuti di ogni tipo in alcune aree dell'ospedale "Vittorio Emanuele"

La pulizia delle aree esterne non sembra adeguata

Gela. L'ospedale “Vittorio Emanuele”, da mesi al centro di una vertenza sanità avviata dall'amministrazione comunale, deve fare fronte non solo ai tanti disagi generati dal poco personale medico e da servizi ridotti al lumicino - anche se il management Asp parla di una fase di rilancio – ma pure la pulizia delle aree esterne non sembra adeguata. Le immagini che pubblichiamo riguardano proprio aree esterne del nosocomio. La prima si riferisce alla parte superiore dell'ex pronto soccorso infettivologico, diventata, a causa di mancati interventi, una vera e propria piccola discarica a cielo aperto, a ridosso dei reparti. Lo stesso vale per uno degli spazi nella zona alle spalle del nosocomio, dove sono accatastati rifiuti e scatoloni, in presenza peraltro di diversi cassonetti. Fanno bella vista, praticamente a pochi metri dalla recinzione che separa l'area da quella del sito archeologico dei bagni greci.