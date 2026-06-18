Rifiuti, da luglio sede Srr in via Liszt nella struttura comunale: "Anche libri sociali e archivio"

Quella ufficializzata oggi, in un clima generale, politico e amministrativo, certamente non facile da sostenere in un comparto sempre delicato come quello dei rifiuti, non pare affatto una decisione di secondo piano

Gela. Nelle tante pieghe che in queste settimane si dipanano intorno alla governance del ciclo rifiuti territoriale, finito al centro di approfondimenti investigativi e amministrativi (condotti in questo caso dal dipartimento regionale), la Srr4, società che sovraintende il sistema d'ambito, fissa ufficialmente la propria sede. Da luglio, avrà come riferimento la struttura comunale, a Gela, che già ospita gli uffici del settore urbanistica in via Liszt. Una comunicazione, in giornata, è stata trasmessa al Comune di Gela. Si tratta di due stanze della struttura municipale, già nella disponibilità della Srr4, usate dallo scorso anno ma solo per ospitare le commissioni incaricate di portare avanti le procedure di concorso per le assunzioni. Da luglio, come è riportato nella nota firmata dal presidente Srr Gianfilippo Bancheri, saranno sede “operativa-amministrativa” della Srr. I due dipendenti della Srr saranno in servizio negli uffici di via Liszt. Nella nota, si fa una breve cronistoria, già dal 2024, quando arrivò la prima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale gelese per insediare gli uffici della Srr in città, dato peraltro che l'intera filiera impiantistica del ciclo rifiuti ha come baricentro unico il territorio gelese. Quella ufficializzata oggi, in un clima generale, politico e amministrativo, certamente non facile da sostenere in un comparto sempre delicato come quello dei rifiuti, non pare affatto una decisione di secondo piano. Negli uffici di via Liszt, verranno conservati i libri sociali e l'archivio della Srr, richiesti, come abbiamo riportato, dal gruppo che per conto del dipartimento regionale acqua e rifiuti sta conducendo la verifica amministrativa interna, disposta dal dirigente generale Arturo Vallone. Certamente, non sono mai stati conservati in municipio, a Gela, dove formalmente, fino a oggi, è stata indicata la sede legale della Srr.