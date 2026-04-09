Rifiuti, amministrazione insiste su ecotassa dalla Regione: sei milioni per il servizio

Il confronto con la Regione e la copertura delle somme per il servizio in città

Gela. L'amministrazione comunale non muta linea e ha di fatto dato termine alla Regione per pronunciarsi sulle quote dell'ecotassa che spettano al Comune. Sono somme alle quali il sindaco Terenziano Di Stefano non intende affatto rinunciare. Ieri, nel corso di un confronto tecnico in Regione, ha insistito con i referenti del dipartimento regionale acqua e rifiuti. "Mi è stato chiesto di attendere qualche giorno - dice Di Stefano - se non ci saranno riscontri favorevoli siamo già pronti a muoverci in sede giudiziaria con decreto ingiuntivo". Palazzo di Città ha confermato l'incarico a due legali etnei che erano già stati consultati dal primo cittadino sia sul fronte ecotassa sia su quello delle royalties per la presenza del sito di Timpazzo, in territorio comunale. In una fase di forti incertezze gestionali, quanto al sistema rifiuti e al servizio, data l'esigenza di verifiche per soluzioni alternative a quelle dell'affidamento diretto all'in house Impianti Srr, non più praticabile a seguito di mutamenti normativi, il municipio ha comunque disposto la copertura finanziaria delle attività di raccolta e smaltimento. È stata prenotata la somma, per il periodo fino al prossimo luglio, di sei milioni di euro. Per quanto concerne il servizio in città, a differenza di altri Comuni dell'ambito con contratto che era in scadenza (ora prorogato in attesa di capire quali sviluppi avrà la verifica sulla gestione), si è optato per un rinnovo biennale, previsto nel rapporto originario con l'in house Impianti Srr. I sei milioni prenotati dai capitoli in materia garantiscono le coperture finanziarie per le attività. L'ultimo piano economico finanziario varato, predisposto dalla Srr sui dati forniti dal Comune, ammonta a poco più di diciassette milioni di euro (circa dodici milioni complessivi per il servizio). Nei prossimi mesi si dovrà procedere a definire il nuovo Pef.