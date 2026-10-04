Rifiuti abbandonati sistematicamente a Borgo Manfria, quattordici imputati davanti al giudice

E' un punto che da anni viene trasformato in discarica abusiva

Gela. Tra i difensori degli imputati c'è già chi ha avanzato, davanti al giudice Flavia Tornetta, richiesta di messa alla prova. Sono quattordici i coinvolti, tutti accusati di aver sistematicamente abbandonato rifiuti di ogni tipo nell'area di Borgo Manfria, a ridosso della strada statale 115 Gela-Licata. E' un punto che da anni viene trasformato in discarica abusiva. Gli imputati non sono solo gelesi ma anche della provincia di Agrigento e di altre zone del territorio. I sistemi video collocati in quel punto consentirono, due anni fa, in appena un mese, di risalire a chi gettava via i rifiuti. Il procedimento è in fase predibattimentale. Davanti al giudice le difese hanno posto alcune questioni tecniche sulle notifiche.