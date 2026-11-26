Sociale Riesi, apre lo sportello di ascolto del progetto EsserCi

In un bene confiscato alla mafia apre il quarto sportello di ascolto del progetto EsserCi per minori e famiglie.

Riesi - Apre a Riesi, in via Felice Cavallotti 194 all'interno di un bene confiscato alla mafia, il quarto e ultimo sportello di ascolto del progetto EsserCi, sostenuto da Con I Bambini attraverso il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. L'inaugurazione è fissata per venerdì 27 novembre alle 10.30, dopo le sedi di Gela, Niscemi e Mazzarino.

Lo spazio si rivolge a ragazzi tra gli 11 e i 18 anni in condizioni di fragilità emotiva o psicologica e alle loro famiglie, offrendo ascolto, laboratori esperienziali e creativi e servizi individuali per il benessere della persona, con l'obiettivo di favorire il protagonismo giovanile.

Capofila è l'associazione Arci "Le Nuvole", insieme ai Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi, a "I Girasoli Onlus", al Centro di Educazione Ambientale, all'Istituto per la Ricerca Sociale e alle scuole del comprensorio.

All'inaugurazione interverranno il sindaco di Riesi Salvatore Sardella, l'assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Pasqualetto, la dirigente scolastica dell'I.I.S.S. "C.M. Carafa" Adriana Quattrocchi, Calogero Santoro, presidente dell'associazione "I Girasoli ETS", e Giuseppe Montemagno, dell'associazione Arci Le Nuvole Aps.