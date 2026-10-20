Riesi, cantiere via Principe Umberto: convocata commissione per verifiche

Al centro del dibattito ci sono i lavori di rifacimento di un tratto della storica via cittadina

Riesi. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da residenti e titolari delle attività commerciali della zona di via Principe Umberto, il presidente della commissione consiliare lavori pubblici, urbanistica e territorio, Rosa Altovino, ha ufficialmente convocato la seduta per il prossimo 23 ottobre presso la sala presidenza del Comune. Al centro del dibattito ci sono i lavori di rifacimento di un tratto della storica via cittadina, un intervento dal valore complessivo di circa 300.000 euro che sta sollevando diverse perplessità tra la cittadinanza, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei marciapiedi, la fruibilità dei percorsi pedonali e le misure di sicurezza del cantiere. "Ho ritenuto doveroso ed urgente convocare la Commissione – dice Altovino – per esercitare a pieno il nostro ruolo di controllo e garanzia nell'interesse pubblico. I cittadini chiedono trasparenza sui tempi, sui costi e soprattutto sulla sicurezza. Non possiamo ignorare le criticità legate all'accessibilità delle abitazioni e dei negozi, così come la reale corrispondenza tra il progetto approvato e le esigenze umane e normative di abbattimento delle barriere architettoniche". L'ordine del giorno prevede la verifica del cronoprogramma: esame dello stato di avanzamento dei lavori, con puntuale analisi delle criticità e di eventuali inadempienze; sicurezza del cantiere: controllo delle condizioni di tutela per pedoni e lavoratori, garantendo il passaggio per residenti, commercianti e veicoli di soccorso; gestione suolo e costi: analisi degli interventi sui sottoservizi (acqua, fognatura, illuminazione e fibra), ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, con un'attenta revisione analitica dei costi sostenuti. Alla seduta sono stati formalmente invitati il sindaco Salvatore Sardella, l'assessore ai lavori pubblici Elio Angilella, il presidente del consiglio Giuseppe Dario La Rosa e i responsabili dell'area lavori pubblici e urbanistica. "La commissione si riunisce per fare chiarezza – conclude Altovino – e per pretendere che ogni risorsa pubblica venga spesa nel rispetto delle norme, della sicurezza e del decoro della nostra città".