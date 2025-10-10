Riesi, armi, munizioni e reperti archeologici: arrestato 44enne

Trovate armi nella sua disponibilità

Riesi. Nel quadro delle iniziative volte a garantire maggiore sicurezza pubblica, anche attraverso mirati controlli finalizzati alla ricerca di armi e munizioni illecitamente detenute, i Carabinieri della Stazione di Riesi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 44enne del posto, bracciante agricolo, per i reati di detenzione di armi clandestine, omessa custodia di armi e munizioni e omessa denuncia di munizioni. A seguito di perquisizione eseguita presso il garage annesso all’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto:

1 pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di 3 proiettili;

2 “penne pistole” clandestine di fabbricazione artigianale, rispettivamente una calibro 38 e una calibro 22;

134 proiettili;

Nel corso del controllo sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati materiali e componenti idonei alla produzione artigianale di ulteriori “penne pistole” clandestine (canne filettate, molle, congegni vari) e di munizionamento (bossolame, ogive, polvere da sparo). Significativo anche il rinvenimento, nella disponibilità del prevenuto, di 22 monete antiche e ulteriori reperti di interesse archeologico, di epoca da accertare, in relazione al cui possesso sono stati avviati gli opportuni approfondimenti, interessando i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Le armi, le munizioni e i reperti storici, tutti in buono stato di conservazione, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione della Procura della Repubblica nissena. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si precisa che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.