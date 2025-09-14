Quotidiano di Gela

Rete ospedaliera, no netto del Pd: "Siamo con il sindaco, sanità cittadina da rafforzare"

I dem seguono la linea fortemente critica esposta dal sindaco Terenziano Di Stefano

14 settembre 2025 13:50
Gela
Attualità
Gela. Piena sintonia circa la necessità di respingere con forza la rete ospedaliera approvata dal governo regionale ma che deve ancora sostenere un ulteriore percorso. I dem seguono la linea fortemente critica esposta dal sindaco Terenziano Di Stefano. "Respingiamo con forza la proposta di revisione del piano sanitario ospedaliero siciliano. Questa ennesima revisione va a confermare il taglio di posti letto per l'ospedale "Vittorio Emanuele". Il territorio cittadino, dichiarato Sin, Sito di interesse nazionale, per gli effetti negativi in termini ambientali e di salute dovuti al persistere dell'industria pesante, non può accettare politiche sanitarie al ribasso. Il governo regionale di centrodestra semmai faccia funzionare a pieno regime i reparti e iposti letto in organico, solo sulla carta in città. Attivi le procedure per il funzionamento dell'Utin, invece di creare una seconda Utin a Caltanissetta. Attivi l'unita di emodinamica in città. Ogni anno, circa duecento pazienti da Gela devono essere trasferiti a Caltanissetta, con pericolo di vita ed evidenti difficoltà logistiche per i familiari", fanno sapere dalla segreteria cittadina del Pd. Ribadiscono che sosteranno ogni iniziativa utile a bloccare il nuovo piano. "Ce ne faremo carico nelle sedi opportune, in raccordo con i nostri riferimenti politici regionali e nazionali. L'azione del Pd sarà in sinergia con il sindaco Di Stefano e con le forze politiche di maggioranza, anche attraverso l'eventuale ricorso al Tar, nel caso rete ospedaliera definitiva dovesse confermarsi a danno della città e del territorio", concludono i dem.

