Rete ospedaliera, martedì Faraoni in commissione: consiglio pronto a riunirsi all'Ars

La volontà è di palesare ancora di più la posizione dell'amministrazione e del consiglio, nettamente contrari a un ospedale “Vittorio Emanuele” ridimensionato per l'ennesima volta

Gela. Martedì prossimo, l'assesore regionale alla sanità Daniela Faraoni sarà in commissione, all'Ars, per illustrare la rete ospedaliera che tante reazioni critiche sta suscitando in città, praticamente in maniera bipartisan, anche se tra centrosinistra e centrodestra le posizioni non sono convergenti. Proprio martedì mattina, mentre Faraoni illustrerà ai parlamentari i numeri della rete ospedaliera, che per Gela, Niscemi e Mazzarino, significano tagli ulteriori, l'assise civica probabilmente si riunirà davanti all'Ars. Non c'è ancora l'ufficialità. In queste ore, ci sono stati contatti tra il sindaco Di Stefano e il presidente del civico consesso Paola Giudice, alla quale spetta formalizzare la riunione dell'aula, questa volta in trasferta. La volontà è di palesare ancora di più la posizione dell'amministrazione e del consiglio, nettamente contrari a un ospedale “Vittorio Emanuele” ridimensionato per l'ennesima volta. Inoltre, insieme al civico consesso gelese, sempre davanti all'Ars potrebbero riunirsi i consigli di Mazzarino e Niscemi, con un'iniziativa condivisa volta a respingere i tagli e per un rafforzamento del tessuto ospedaliero del territorio. Oltre all'assessore Faraoni, saranno in audizione il dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino e il dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Giacomo Scalzo. La commissione regionale sanità ha la competenza di esprimere il parere vincolante sui contenuti della rete ospedaliera. In settimana, si è tenuto un incontro tra una delegazione istituzionale della città, guidata dal sindaco, e la stessa commissione sanità Ars, pure in questo caso per ribadire la posizione dell'amministrazione, contraria ai tagli ma a supporto dell'attivazione di servizi e reparti per il nosocomio di Caposoprano, sulla base della rete ospedaliera del 2019.