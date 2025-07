Rete ospedaliera, in commissione nuova bozza: Scuvera, "conferme per migliorare proposta Vittorio Emanuele"

L'attività proseguirà nei prossimi giorni, fino al voto decisivo della commissione, che ha carattere vincolante

Gela. La rete ospedaliera è stata nuovamente al centro della disamina in commissione sanità dell'Ars. Questa mattina sono ripresi i lavori intorno alla proposta dell'assessore Daniela Faraoni, che tante polemiche ha suscitato in queste settimane, soprattutto per il potenziale ridimensionamento dei posti letto nell'ospedale "Vittorio Emanuele". Gli approfondimenti proseguiranno anche la prossima settimana. Il parlamentare FdI Salvatore Scuvera, anche oggi impegnato in audizione, ribadisce il concetto espresso ieri. "Ora, si tratta di attivare tutti i posti letto del nostro nosocomio", dice. Faraoni ha avanzato una terza bozza di piano, che va a modificare quelle precedenti. "Per il Vittorio Emanuele si va verso miglioramenti, come auspicato - aggiunge Scuvera - ci sono piene garanzie per la Breast unit e per l'Utin e viene prevista la Stroke unit. Poi, vengono mantenuti tutti i posti di chirurgia, medicina, ortopedia, otorino, neurologia, cardiologia, unità coronarica, pediatria. Allo stato, vengono meno solo tre posti letto, in totale. Tutto può essere ancora migliorato e lavoriamo in tal senso. C'è molta attenzione intorno al nostro ospedale". Ieri, lo stesso deputato regionale, al culmine di interlocuzioni istituzionali, aveva indicato la via della terza bozza come punto per adeguare la proposta sul "Vittorio Emanuele". L'attività proseguirà nei prossimi giorni, fino al voto decisivo della stessa commissione, che ha carattere vincolante.