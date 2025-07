Rete ospedaliera, Donegani: "Tutte le forze politiche dalla stessa parte per impedire i tagli"

Donegani è certo che vadano messe da parte le appartenenze politiche

Gela. A conclusione dell'incontro odierno, in commissione sanità all'Ars, il segretario regionale del laboratorio “PeR” Miguel Donegani rilancia l'esigenza di una strategia comune, senza divisioni politiche. L'audizione si è tenuta anche a seguito delle sue interlocuzioni. “Come PeR giorni fa abbiamo proposto al sindaco un'azione corale senza bandiere di partito ma con la sola bandiera della città contro i tagli sanitari patiti dal territorio. La convocazione giunta dal sindaco ha prodotto due riunioni propedeutiche e la riunione del consiglio comunale di ieri. Sono state tutte produttive, importanti e utili. Hanno sancito che la sanità non ha colori politici. Centrosinistra, centrodestra, forze indipendenti e civiche, tutte dalla stessa parte. La città e i gelesi contro i tagli. Ringrazio il Presidente della sesta commissione parlamentare sanità Laccoto per aver accolto il mio invito ad audirci. Il sindaco ha consegnato quanto emerso dalle riunioni e dal consiglio comunale e si é ribadita la necessità di non subire nessun taglio, anzi è stato puntualizzato che occorre potenziare. Infine, tutti abbiamo ribadito che la convergenza deve essere di tutte le forze politiche del territorio. La vicenda va ovviamente seguita e monitorata ma oggi è stato fatto un passo avanti importante. Come “PeR” faremo la nostra parte, abbiamo dimostrato e lo faremo in futuro che anche se non siamo al governo della città facciamo opposizione costruttiva e siamo determinati e incisivi per la difesa dei cittadini e del territorio”, spiega Donegani in una nota.