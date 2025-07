Rete ospedaliera, Donegani: "Miglioramenti? Non ci sono certezze, bisogna monitorare"

I riferimenti territoriali del centrodestra si dicono certi che per il “Vittorio Emanuele” e per gli altri nosocomi del territorio “non ci saranno tagli”, nonostante siano indicati nel piano prodotto dal governo regionale

Gela. La strada della nuova rete ospedaliera sarà molto lunga, come abbiamo riferito nelle scorse ore. La discussione in commissione sanità all'Ars si è appena aperta ma anche la maggioranza pone più di qualche distinguo. I tagli ai nosocomi non piaccino a nessuno, del resto. I riferimenti territoriali del centrodestra si dicono certi che per il “Vittorio Emanuele” e per gli altri nosocomi del territorio “non ci saranno tagli”, nonostante siano indicati nel piano prodotto dal governo regionale. Secondo il segretario regionale di “PeR” Miguel Donegani, non ci sono certezze. “Leggo e ascolto delle indiscrezioni sulla rete ospedaliera rispetto a un ipotetico miglioramento. Rappresentano uno spiraglio che non puó consentire nessuna manifestazione di entusiasmo. Ancora non c’è nulla di ufficiale. La proposta del governo era fortemente penalizzante. Vedremo la bozza della nuova proposta dell’assessore e della commissione prima della trasmissione. Ma Gela e il territorio non possono accettare contentini. C’è da dire che se oggi si apre uno spiraglio lo si deve alle due riunioni, alla delibera del consiglio comuanale, alla riunione in commissione regionale, durante la quale é stata consegnata tutta la documentazione. Oggi occorre ancora di più monitorare la situazione e continuare il buon lavoro che si é fatto in modo sinergico da tutte le forze politiche, sociali e dalle associazioni a difesa della città. Qualcosa si muove ma occorre capire meglio in che modo. Per quanto mi riguarda continuerò a fare la mia parte e continuerò a mettermi a totale disposizione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. “PeR” ha fatto e continuerà a fare la propria parte”, sottolinea in una nota.