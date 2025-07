Rete ospedaliera, domani nuova bozza del governo: Scuvera, "sarà migliorativa per il nostro nosocomio"

Fino a oggi, l'amministrazione comunale, in primis con il sindaco Di Stefano, ha fatto rilevare che sulla scorta degli atti effettivi, non si intravedono miglioramenti della rete ospedaliera, almeno per il "Vittorio Emanuele"

Gela. Domani, in commissione sanità all'Ars, il governo regionale, attraverso l'assessore Faraoni, "presenterà una terza bozza della rete ospedaliera". "Ho avuto rassicurazioni circa il fatto che sarà migliorativa per gli ospedali della nostra area, Gela, Niscemi, Mazzarino e Mussomeli", dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. L'esponente meloniano, domani sarà in commissione, come già fatto la scorsa settimana. "Per Gela - sottolinea - dovremmo avere piena certezza su Utin, Breast unit e Stroke unit. Ritengo inoltre che il lavoro da fare, poi, sia quello finalizzato all'attivazione effettiva dei posti letto e non solo alla difesa. Il nostro ospedale ha più posti letto assegnati di quelli concretamente attivati, segno che la Regione ha interesse verso il nostro nosocomio. Dobbiamo concretizzare. Oggi, difesa dei posti letto. Domani, però, si deve valorizzare il nostro ospedale". Per Scuvera, "il Vittorio Emanuele paga almeno quindici anni di mancati investimenti". "Ho ereditato una situazione non facile - precisa - che non ho creato io. C'è stata una politica sbagliata, negli scorsi anni. Non mi interessa fare polemica su eventuali responsabilità, ma la situazione è in salita. La base di è questa e su questa dobbiamo lavorare. È inutile piangerci addosso o creare allarmismi. Dobbiamo essere realistici". Fino a oggi, l'amministrazione comunale, in primis con il sindaco Di Stefano, ha fatto rilevare che sulla scorta degli atti effettivi, non si intravedono miglioramenti della rete ospedaliera, almeno per il "Vittorio Emanuele", in una città indicata come ad alto rischio ambientale. C'è stato il consiglio comunale convocato davanti all'Ars e quasi tutto passa dal parere della commissione regionale. "Vedremo i contenuti di questa nuova bozza - conclude Scuvera - sono fiducioso".