Rete fuori dai partiti, civici al congresso di "Mazzarino lab": incontri per rafforzare "Spazio civico"

Gela. Bilancio stabilmente riequilibrato e gli atti del polo Sinapsi erano due priorità amministrative sulle quali il sindaco Terenziano Di Stefano ha spinto molto, ottenendo il varo, con il sostegno pieno della sua maggioranza. Il capitolo della verifica politica, per ora, non trova troppo spazio nonostante quanto accaduto nel Pd, con le richieste del capogruppo Gaetano Orlando. Un confronto ci sarà, certamente, ma è più probabile nei prossimi mesi. Il lato politico i civici non lo trascurano. In città, sono pienamente convinti dell'attuale direzione intrapresa dal primo cittadino e lo stesso Di Stefano sa bene che la base civica può trovare maggiore solidità. Il progetto di estendere la rete ha portato a “Spazio civico”, che in questi mesi ha intensificato la propria portata. Di Stefano è uno dei pezzi di rilievo nel campo fuori dai partiti, che in città ha come punto di riferimento il movimento “Una Buona Idea”, del quale è tra i fondatori. Ci sono tante entità che a novembre hanno ufficializzato l'avvio vero e proprio di “Spazio civico”. Le dinamiche interne non vanno sottovalutate e domani il gruppo del sindaco sarà a Mazzarino per il congresso di “Mazzarino lab”, la formazione che fra le prime ha aderito a “Spazio civico”, risultandone tra i fautori. I dirigenti che seguono l'evoluzione della rete, in città soprattutto Giovanni Scicolone e Rino Licata (segretario di “Una Buona Idea”), hanno costanti interlocuzioni con i gruppi che si rivedono nel progetto, in provincia e in altre zone della Sicilia. Lunedì, invece, i civici saranno a Sommatino, per un'iniziativa che è sostenuta dal gruppo che ha deciso di stare in “Spazio civico”, costituito anche da amministratori locali. I civici vogliono avere un ruolo che non sia solo da cornice rispetto ai partiti ma rifacendosi al “modello Gela” del sindaco Di Stefano si punta a un pieno equilibrio di rappresentanze e di peso politico, pure in chiave regionale. Esponenti di primo piano, dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola al parlamentare e leader di “Controcorrente” Ismaele La Vardera, hanno dato piena apertura alla presenza civica nell'alternativa al governo Schifani.