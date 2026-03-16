Rete fognaria Manfria, quando partono i lavori? Fava: "Vanno avviati prima possibile"

Le prime attività di cantiere vanno messe in atto così da dare lo slancio necessario

Gela. Sono attesi da anni, nella frazione balneare, ma i cantieri per la rete fognaria a Manfria, target essenziale anche per l'amministrazione comunale, stentano a partire. In settimana, potrebbe tenersi un sopralluogo, salvo maltempo. Il vicesindaco Giuseppe Fava, che è anche assessore all'ambiente, sta spingendo con Caltaqua per lo start vero e proprio. L'appalto è già stato affidato e i fondi ci sono, in attesa di capire se dalla Regione arriverà il pollice in su anche per gli stanziamenti del secondo stralcio, con le aree limitrofe. “I lavori devono iniziare prima possibile – dice Fava – ho avuto interlocuzioni con il sindaco Terenziano Di Stefano, che è anche presidente Ati, e con il management di Caltaqua. Quelli della rete fognaria di Manfria sono lavori fondamentali e ai quali non si può rinunciare”. Le prime attività di cantiere vanno messe in atto così da dare lo slancio necessario. “Non smettiamo di monitorare la situazione”, aggiunge Fava. E' un capitolo che ormai da anni viene seguito da un altro esponente dem, Antonio Cuvato, che a sua volta sta vigilando sul rispetto di un cronoprogramma che non dovrà tardare ancora.