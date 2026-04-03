Rete fognaria Manfria, emessa ordinanza viabilità: necessaria per l'avvio dei cantieri

Gli uffici comunali hanno preso atto della richiesta fatta pervenire dall'Ati, che sovraintende il sistema idrico territoriale

Gela. È stato necessario qualche giorno in più, rispetto al previsto, ma adesso gli uffici comunali del settore polizia municipale hanno rilasciato l'ordinanza necessaria per regolare la circolazione stradale e i divieti a Manfria, nelle aree dove a breve inizieranno i lavori della rete fognaria, per il primo stralcio già finanziato. Un secondo è al vaglio degli uffici regionali, per un ulteriore finanziamento, e tocca le aree limitrofe. Gli uffici comunali hanno preso atto della richiesta fatta pervenire dall'Ati, che sovraintende il sistema idrico territoriale. L'assessore Giuseppe Fava, dal momento dell'insediamento, ha dato priorità a un'opera che a Manfria è attesa da anni e che peraltro va a sanare un vulnus nel sistema fognario e di depurazione comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che presiede l'Ati, a sua volta vuole accelerare, dato che tutta la progettazione fu approvata già due anni fa, quando l'Assemblea idrica era presieduta dal predecessore del primo cittadino gelese, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Il Pd, in primis, con il consigliere comunale Antonio Cuvato, con l'ex assessore e segretario cittadino Giuseppe Arancio e con i dirigenti, ha spinto in maniera costante per sbloccare le opere, attraverso incontri in Regione e continue interlocuzioni con Caltaqua. L'ordinanza, che predispone divieti di sosta, riguarda, per questa fase, tratti delle vie Santa Maria degli Angeli, dei Gladioli, delle Noci, degli Ulivi, delle Mandorle (primo ingresso lato est e primo ingresso lato ovest), delle Rose e delle Sorbe.