Rete fognaria Manfria, cantieri verso il via: ordinanza per consentire i primi scavi

I prossimi giorni diranno se i cantieri inizieranno a prendere forma

Gela. I cantieri sarebbero dovuti partire mesi addietro. Progressivamente, lo start ufficiale è slittato. Per la rete fognaria di Manfria, quanto al primo stralcio già finanziato, i primi scavi dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. L'amministrazione comunale, con il vicesindaco Giuseppe Fava, continua ad avere interlocuzioni dirette con Caltaqua. L'appalto venne affidato per un'opera attesa da anni e che rientra nel processo di piena attivazione del sistema fognario e di depurazione cittadino. La rete fognaria di Manfria, per la quale l'amministrazione lavora anche al finanziamento del secondo stralcio (esteso alle aree limitrofe), si lega agli interventi per il collettore e per l'ampliamento della capacità del depuratore di Macchitella. Le infrazioni regionali del passato hanno generato obblighi precisi finalizzati ad adempimenti previsti dalle norme. "Entro lunedì prossimo - spiega Fava - avremo l'ordinanza che inibirà il traffico veicolre nelle aree dei primi interventi di scavo". Da tempo, soprattutto i dem (con il consigliere Antonio Cuvato e con lo stesso Fava) sono impegnati su questo versante, con trasferte in Regione per avere riscontri sugli atti e con un dialogo quasi quotidiano con Caltaqua, che lo scorso anno, insieme all'Ati idrica, ora presieduta dal sindaco Terenziano Di Stefano, annunciò il via libera ai lavori. Giungere alla partenza effettiva non è stato per nulla semplice, tra rinvii ed esigenze tecniche che si sono frapposte. I prossimi giorni diranno se i cantieri inizieranno a prendere forma.