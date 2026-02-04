Rete fognaria Manfria, cantiere da avviare: nominato collaudatore

Il sindaco gelese, da alcuni mesi alla guida dell'Assemblea, ha optato per un funzionario comunale che potrà monitorare meglio l'iter dei lavori

Gela. La rete fognaria di Manfria, che va ad aggiungersi a quella idrica da poco completata, è attesa da anni. I cantieri del primo stralcio, già finanziati, sono in procinto di essere avviati. In Regione, l'amministrazione comunale sta cercando di arrivare ai fondi anche per il secondo stralcio, che coinvolge le aree limitrofe. L'Assemblea territoriale idrica, intanto, ha mosso un altro passo ufficiale. È stata predisposta la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera. La scelta è ricaduta su un funzionario del Comune di Gela, l'ingegnere Salvatore Lombardo. L'Ati ha finalizzato il provvedimento, firmato dal presidente Terenziano Di Stefano. Il sindaco gelese, da alcuni mesi alla guida dell'Assemblea, ha optato per un funzionario comunale che potrà monitorare meglio l'iter dei lavori. In più occasioni, per far sì che la Regione desse il via libera agli stanziamenti, soprattutto delegazioni dem hanno avuto incontri negli uffici regionali, anche insieme al sindaco. Già prima dell'impegno amministrativo, della questione si occupo' l'attuale consigliere comunale e provinciale dem Antonio Cuvato, al pari del vicesindaco Giuseppe Fava e dell'ex assessore Giuseppe Arancio. Fava, la scorsa settimana, ha avuto altri incontri in Regione sul tema del secondo stralcio dei lavori per la rete fognaria.