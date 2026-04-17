Rete fognaria a Manfria, via ai lavori: sopralluogo nelle aree dei cantieri

L'auspicio è che i tempi di realizzazione possano essere celeri, per un'opera che si lega anche al collettore e si aggiungerà alla rete idrica, conclusa mesi fa

Gela. I cantieri per la rete fognaria di Manfria prendono il via. Questa mattina, un sopralluogo nelle aree dove sono previsti i lavori. L'amministrazione comunale e i vertici di Caltaqua hanno preso contezza dei primi interventi di allestimento dei cantieri, per lo stralcio delle opere già finanziato. Dalla Regione si attende il via libera a un secondo stralcio, che riguarderà le aree limitrofe. Con la rete fognaria si va in direzione di un ciclo della depurazione in linea con gli standard, nell'attesa del completamento definitivo del potenziamento del depuratore di Macchitella, affidato al commissario nazionale. Rimane il nodo del raddoppio del sistema consortile, ancora fermo. A Manfria, questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano, anche presidente Ati, il management di Caltaqua, l'assessore Giuseppe Fava e i dem, che hanno spinto parecchio per lo sblocco delle opere, hanno illustrato gli aspetti salienti del progetto. C'erano il segretario del Pd Giuseppe Arancio, il vice Francesco Di Dio e il consigliere comunale e provinciale Antonio Cuvato, tra i primi a insistere per lo sblocco delle opere, già da quando presiedeva l'associazione Viviamo Manfria. Il senatore Pietro Lorefice da tempo ha segnalato l'esigenza di superare le infrazioni alle quali è andata incontro la Regione, proprio in materia di reti fognarie e di depurazione. L'auspicio è che i tempi di realizzazione possano essere celeri, per un'opera che si lega anche al collettore e si aggiungerà alla rete idrica, conclusa mesi fa.