Rete Ecodigital in Campania, Pecoraro Scanio e Marano: “Sicilia apripista del modello”

PALERMO (ITALPRESS) – Esperti, startupper, artigiani, giovani e innovatori si sono dati appuntamento a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, all’evento “Costruire il futuro” promosso dalla Rete Ecodigital che da anni porta avanti la sua missione, ovvero favorire l’incontro e il dialogo tra imprese, start up da una parte ed istituzioni dall’altra.

L’appuntamento è stato l’occasione per annunciare l’avvio di un intergruppo Ecodigital in seno al Consiglio regionale della Campania sul modello di quello creato all’Assemblea regionale siciliana un anno fa e di cui la deputata catanese Jose Marano (M5s) è presidente. “Ringrazio Alfonso per l’invito che ho accettato con grande piacere – ha detto la parlamentare aprendo i lavori – Da qualche anno, insieme, portiamo avanti una sinergia che dopo un periodo di incubazione è sfociato nella creazione di un intergruppo parlamentare con rappresentanza trasversale grazie al quale abbiamo già stanziato un fondo per la formazione degli studenti su temi ecologici e digitali. Un fondo che riproporremo anche nel 2026″.

“Le mie norme sulla tracciabilità agroalimentare attraverso la blockchain e sull’utilizzo dell’IA per la prevenzione degli incendi – ha proseguito Marano – vanno già nella direzione dell’innovazione e della sostenibilità ambientale ma dobbiamo proseguire su questa strada e fare di più. L’avvio dell’intergruppo anche in Campania è certamente una buona notizia per il nostro Paese perché la transizione ecologica e digitale procede ancora a rilento. Le istituzioni possono dare un contributo fondamentale in termini di semplificazione e accelerazione di questi processi. Dobbiamo lavorare anche sul fronte della comunicazione per rendere i cittadini più consapevoli ed avvicinarli ad un cambiamento che è già in atto”.

“Transizione ecologica e digitale camminano di pari passo – ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della Rete EcoDigital – L’una esiste solo in funzione dell’altra. Quello di oggi vuole essere un momento di incontro e confronto di idee affinché possano trasformarsi in opportunità di crescita e di sviluppo. Abbiamo il dovere di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare che i giovani lascino la loro terra. Esportiamo potenziale classe dirigente, noi invece lavoriamo affinché diventi valore aggiunto per il nostro territorio”.

L’evento ha visto la partecipazione dei neo eletti consiglieri regionali M5s, Raffaele Aveta e Gennaro Aiello, e del consigliere regionale Lista Roberto Fico Presidente, Davide D’Errico. Al dibattito incentrato su innovazione e sostenibilità sono intervenuti: Enrico Amico, Founder Amico Bio e Presidente Provinciale Coldiretti Caserta; Francesco Castagna, Ceo & Founder Agilae Srl; Emilia Di Girolamo, Direttore MAVV Ecodigital Campania; Manuel Lombardi, Presidente Regionale Terranostra; Gianluca Pirro, Presidente Associazione Pizzaiuoli Napolitani e Christian Cutino, Coordinatore Ecodigital Campania.

