Report Swg, la Sicilia è al primo posto in Italia per la qualità del cibo

PALERMO (ITALPRESS) – L’Italia è un Paese ricco di sfumature: ambienti diversi, culture locali radicate e tradizioni che attraversano arte, cibo e paesaggio, creando un’esperienza nazionale fatta di buon vivere, bellezza e sapori. Ma quali sono oggi le regioni che più affascinano e attraggono gli italiani? Potendo scegliere liberamente dove vivere, molti italiani si sposterebbero verso le regioni del Nordest. In particolare, il Trentino-Alto Adige domina le preferenze per il connubio che offre tra qualità della vita e natura straordinaria.

Quando si parla di cucina invece, il Sud Italia si distingue nettamente come vincitore: un italiano su due premia le regioni meridionali per la forza della tradizione gastronomica e l’uso di ingredienti autentici. La Sicilia svetta su tutte, grazie a una cucina identitaria e ricca, impreziosita da una pasticceria considerata unica nel panorama nazionale. E’ quanto emerge da un sondaggio Radar Swg. La Sicilia conquista il podio grazie ai suoi dolci, alle ricette tradizionali che si tramandano e agli ingredienti autentici e di qualità.

Anche per l’estate il richiamo del Sud è forte, ma a trionfare è la Sardegna: la regione è vista come la meta estiva perfetta per chi cerca mare cristallino, confermando la preferenza degli italiani per l’estate al mare. L’immaginario vacanziero si concentra qui, tra spiagge iconiche e atmosfere rilassate. E quando si tratta di consigliare una regione a chi visita l’Italia per la prima volta, a imporsi come meta ideale è la Toscana.

Considerata la sintesi perfetta tra arte, paesaggi e buona cucina, la regione si afferma come porta d’accesso privilegiata all’esperienza italiana. Sul podio anche Sicilia e Puglia, apprezzate non solo per le loro eccellenze culturali e naturali, ma anche per l’accoglienza autentica e calorosa delle persone.

“Essere al primo posto in Italia per la qualità del cibo, proprio nell’anno in cui la Sicilia è Regione europea della gastronomia, rappresenta un riconoscimento che premia la nostra storia, la nostra cultura e il lavoro quotidiano di migliaia di operatori del settore agroalimentare e turistico. Ma non solo: il report Swg ci vede anche tra le prime regioni più amate dagli italiani per le vacanze estive da consigliare a uno straniero in visita e, persino, tra le mete del cuore dove si sogna di vivere. Un risultato che conferma la crescente attrattività della Sicilia, frutto anche delle nostre azioni di promozione e valorizzazione del territorio. Questo ci sprona a continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione per rendere la Sicilia sempre più competitiva, accogliente e protagonista nel panorama nazionale ed europeo”. Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando i dati diffusi da Swg che nell’ultimo nel report periodico “Radar” ha messo a confronto territori ed eccellenze.

