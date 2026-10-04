Renzi lancia la candidatura di Pietro Bartolo a presidente della Regione Siciliana: “Lo sosterremo molto volentieri”

Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando Pietro Bartolo sul palco della Leopolda a Firenze

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sosterremo molto volentieri come candidato alla presidenza della Regione Siciliana Pietro Bartolo”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando Pietro Bartolo sul palco della Leopolda a Firenze.

LE REAZIONI

“Complimenti a Matteo Renzi per la scelta di Pietro Bartolo come candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Non so come la prenderà mio figlioccio Ismaele La Vardera, ma penso che Bartolo possa essere un candidato valido per il centrosinistra. Sarà una bella partita, ci affronteremo a viso aperto, con grande correttezza”. Lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Leggo del lancio della candidatura a presidente della regione di Pietro Bartolo. Auguro lui una buona campagna elettorale, persona perbene e stimata. Sarà bello potersi confrontare con lui. A scegliere saranno i siciliani. Un grande passo avanti rispetto alla candidatura di Armao del 2022. La mia candidatura resta in campo, oggi piú che mai”. Lo dichiara il candidato presidente della regione Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e Presidente di Progetto Civico Italia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).