Renault Symbioz amplia la gamma con il nuovo motore GPL Eco-G 120

ROMA (ITALPRESS) - Renault arricchisce l'offerta della Symbioz con l'introduzione del nuovo motore Eco-G 120 a GPL, una soluzione bi-fuel benzina/GPL che punta a coniugare efficienza, autonomia e cost...

ROMA (ITALPRESS) - Renault arricchisce l'offerta della Symbioz con l'introduzione del nuovo motore Eco-G 120 a GPL, una soluzione bi-fuel benzina/GPL che punta a coniugare efficienza, autonomia e costi di gestione ridotti. Con questa novità, il modello si distingue nel segmento C come una delle poche proposte a offrire questa tecnologia, sempre più apprezzata da chi cerca un'alternativa concreta ai carburanti tradizionali senza rinunciare a versatilità e prestazioni. Il nuovo propulsore deriva dal noto turbo benzina TCe 115 a tre cilindri da 1,2 litri, evoluto per funzionare in modalità bi-fuel grazie a un sistema sviluppato e integrato direttamente in fabbrica. Questo approccio consente di garantire livelli di affidabilità e robustezza equivalenti a quelli delle motorizzazioni benzina, beneficiando al contempo dell'esperienza maturata dal gruppo Renault in oltre 15 anni di sviluppo della tecnologia GPL, condivisa anche con il marchio Dacia. Il risultato è un motore capace di offrire un buon equilibrio tra prestazioni, fluidità di marcia ed efficienza energetica. Uno dei principali punti di forza della Symbioz Eco-G 120 è rappresentato dall'autonomia complessiva, che può raggiungere fino a 1.400 km grazie alla presenza di due serbatoi distinti: 48 litri per la benzina e 50 litri per il GPL. Il serbatoio del gas è installato al posto della ruota di scorta, senza penalizzare la capacità del bagagliaio nè interferire con il serbatoio principale. Questa configurazione garantisce grande flessibilità di utilizzo e consente di affrontare lunghi viaggi riducendo la frequenza dei rifornimenti. Dal punto di vista ambientale, l'utilizzo del GPL consente una riduzione media delle emissioni di CO2 di circa il 10% rispetto alle equivalenti motorizzazioni a benzina. I valori dichiarati partono da 116 g/km di CO2, con consumi di 7,2 l/100 km a GPL e 5,9 l/100 km a benzina. Numeri che si traducono in un vantaggio concreto anche in termini di costo totale di esercizio (TCO), aspetto particolarmente rilevante per clienti privati e flotte aziendali.

Disponibile esclusivamente con trasmissione manuale a sei rapporti, la nuova motorizzazione amplia la gamma Symbioz rendendola ancora più completa e accessibile. Il modello è proposto a partire da 25.900 euro nell'allestimento Evolution, con formule di finanziamento a partire da 109 euro al mese. Gli ordini per la versione Eco-G 120 sono aperti dal 10 marzo, mentre le prime consegne sono previste nel secondo trimestre del 2026. Con questa introduzione, Renault rafforza il ruolo di Symbioz come vettura compatta pensata per le famiglie, capace di rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana con un mix equilibrato di tecnologia, efficienza e praticità.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

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