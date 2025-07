Relazione annuale, arriva in consiglio: sindaco in aula per spiegare quanto fatto e ciò che si intende raggiungere

La maggioranza, come è evidente, si rivede nella sua azione, come dimostrato dal voto della scorsa settimana su Pef del servizio rifiuti e tariffe Tari. Dall'opposizione, probabilmente, ci si attende più di qualche nota critica

Gela. Servirà a fare il punto della situazione, a un anno dall'insediamento della sua giunta. La relazione del sindaco Terenziano Di Stefano è stata inoltrata agli uffici della presidenza del civico consesso e verrà inserita all'ordine del giorno della seduta d'aula prevista per giovedì. Il presidente Paola Giudice effettuerà l'integrazione necessaria. E' una relazione che si pone come summa di quanto fatto ma anche delle prospettive programmatiche dell'amministrazione comunale. Verrà esposta in aula, durante i lavori che già prevedono diversi punti per la dichiarazione di pubblica utilità di immobili abusivi oltre a due variazioni di bilancio. E' ovvio che sulla relazione grava il fatto che il bilancio stabilmente riequilibrato, fulcro essenziale per un Comune in dissesto, non sia stato ancora approvato. Il sindaco sta seguendo quest'iter tutt'altro che semplice e lineare. Dai cantieri di “Qualità abitare” e “Rigenerazione urbana” avviati, passando per il contratto Ghelas, per gli interventi in materia di decoro e ancora per iter ripresi come quello del porto rifugio e per i rapporti con Eni, sia rispetto a “Macchitella lab” sia nella prospettiva del polo tecnologico “Sinapsi”, il primo cittadino si dovrà interfacciare con il consiglio. La maggioranza, come è evidente, si rivede nella sua azione, come dimostrato dal voto della scorsa settimana su Pef del servizio rifiuti e tariffe Tari. Dall'opposizione, probabilmente, ci si attende più di qualche nota critica.