Regolamento sponsorizzazioni, rinvio in assenza del dirigente: questa volta nessuno scivolone di maggioranza

Gela. L'assenza in aula del dirigente finanziario mette d'accordo tutti, maggioranza e opposizione. Il regolamento sulle sponsorizzazioni si sta rivelando più arduo del previsto e la trattazione va avanti a rilento. Se ne riparlerà mercoledì. La scorsa settimana, la maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano era andata in ambasce, con evidenti difformità interne che hanno aperto una mini crisi. Questa sera, in aula, invece, niente incomprensioni ma la necessità di procedere con emendamenti al regolamento ha spinto, sull'ultimo proposto in materia di donazioni di progetti all'ente, a richiedere la presenza del dirigente per un parere tecnico. Il referente del settore finanziario era però assente e quindi si tornerà in aula mercoledì sera. Sia i consiglieri sia il presidente del civico consesso Paola Giudice, a più riprese, hanno ribadito che la burocrazia comunale deve garantire la presenza. Su questo versante, l'assenso è pervenuto sia dalla maggioranza sia dall'opposizione. Il recente “tilt” interno agli alleati del sindaco, che qualche preoccupazione l'ha fatta venire pure a Di Stefano, in serata, anche prima della seduta, pare non sia stato oggetto di valutazione. Si è preferito, per ora, far prevalere una sorta di prudente “laissez faire”. Neanche il sindaco ha preso parte alla seduta, evidentemente convinto che quanto accaduto la scorsa settimana possa essere tamponato, almeno in questa fase amministrativa e politica.