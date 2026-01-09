"Regione dia tempi certi su musei e non solo", Giorrannello: "Ritardi limitano nostro patrimonio culturale"

Giorrannello interviene su temi che l'amministrazione comunale sta seguendo direttamente con il sindaco Terenziano Di Stefano e con l'assessore Romina Morselli, a sua volta in quota M5s

Gela. Una disamina che non lascia spazio a nessuna mediazione pratica. Il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello, all'indomani di un incontro interno al gruppo M5s e in qualità di vicepresidente della commissione consiliare cultura, chiama il governo regionale alle proprie responsabilità in merito agli interventi che vanno messi in campo per il patrimonio archeologico e artistico della città. "Il 2026 potrebbe rappresentare un anno cruciale per lo sviluppo turistico della nostra città e dell’intero territorio. Le potenzialità ci sono, sono evidenti e riconosciute da tutti. Eppure, ancora una volta, ci ritroviamo a fare i conti con una realtà che non è all’altezza delle aspettative né delle opportunità che la città merita. Il sito di via Di Bartolo continua a trovarsi in condizioni pietose. I nostri due musei restano in una situazione di incertezza che dura da troppo tempo, senza una chiara indicazione da parte della Regione sul loro futuro. Lo stesso vale per le mura Timoleontee, per i bagni greci, per il parco delle Rimembranze e per l’Emporio greco-arcaico. Parliamo di luoghi che potrebbero cambiare radicalmente il volto turistico e culturale della nostra amata città, generando economia, lavoro e identità. È doveroso - spiega - capire con chiarezza quali siano le intenzioni del governo regionale guidato dal presidente Schifani. Qual è la visione per Gela? Quali interventi sono previsti? Quali tempi? La nostra comunità ha il diritto di sapere e di vedere finalmente valorizzato un patrimonio che non ha nulla da invidiare ad altre realtà siciliane". Giorrannello interviene su temi che l'amministrazione comunale sta seguendo direttamente con il sindaco Terenziano Di Stefano e con l'assessore Romina Morselli, a sua volta in quota M5s. "Come vicepresidente della commissione sport, turismo, spettacolo e cultura, continuerò a vigilare, a sollecitare e a proporre. Ma è indispensabile - aggiunge - che la Regione faccia la sua parte, perché il rilancio turistico di Gela non può più essere rimandato". Chiaramente, non mette in discussione l'interesse dell'amministrazione a pervenire a risultati si questi fronti. "L’amministrazione, con grandi sacrifici e con un impegno costante, sta cercando in ogni modo di sollecitare i settori competenti della Regione affinché si assumano le proprie responsabilità e intervengano con decisione. Ma da soli - conclude - non possiamo colmare anni di ritardi e di scelte mancate".