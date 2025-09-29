Quotidiano di Gela

Regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli in vantaggio

ROMA (ITALPRESS) - Secondo la seconda proiezione realizzata dalconsorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidentedella Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per ilcentrodestra,...

A cura di Redazione Redazione
29 settembre 2025 15:15
Regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli in vantaggio -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - Secondo la seconda proiezione realizzata dal

consorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidente

della Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per il

centrodestra, ottiene il 51% dei consensi, mentre lo sfidante

del centrosinistra Matteo Ricci è al 45,9%.

L'affluenza definitiva delle elezioni regionali nelle Marche è del 50,01%, in calo rispetto al 59,75% delle precedenti.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela