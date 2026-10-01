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Regeni, Meloni “Chiudere i rapporti con l’Egitto non aiuta”

GENOVA (ITALPRESS) - "Non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto che creare maggiori difficoltà. Segnalo che non...

A cura di Redazione Redazione
01 ottobre 2026 17:00
Regeni, Meloni “Chiudere i rapporti con l’Egitto non aiuta” -
Italia
Italpress
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GENOVA (ITALPRESS) - "Non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto che creare maggiori difficoltà. Segnalo che non è stato questo Governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il Governo Gentiloni. Quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, a proposito del caso Regeni.

"Siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio" e all'esito definitivo del processo "chiaramente andrà dato seguito", ha aggiunto Meloni.

- Foto di repertorio IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 01 ottobre 2026

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