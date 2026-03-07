Referendum separazione carriere, dibattito organizzato da "Giovani Idee"

Il confronto è previsto per sabato 14 marzo

Gela. Il gruppo "Giovani Idee" ha organizzato, per sabato 14 marzo alle ore 10:30 presso la Pinacoteca comunale, un convegno sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. "Sarà un dibattito netto, chiaro e imparziale. E' per questo motivo e per consentire a chiunque di farsi una propria idea che abbiamo voluto un confronto con chi rappresenta le ragioni del no e chi le ragioni del si. Per il no, ci sarà il dottor Valerio Di Vendra, già tirocinante ex art. 73 d.l l. 69/213 presso il tribunale di Gela, e per le ragioni del sì l'avvocato Pierangelo Vasile, presidente Aiga sezione di Gela.