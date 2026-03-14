Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”
ROMA (ITALPRESS) - "Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi per...
A cura di Redazione
14 marzo 2026 20:30
ROMA (ITALPRESS) - "Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perchè votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando un video del costituzionalista Stefano Ceccanti.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).