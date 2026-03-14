Quotidiano di Gela

Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”

ROMA (ITALPRESS) - "Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi per...

A cura di Redazione Redazione
14 marzo 2026 20:30
Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perchè votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando un video del costituzionalista Stefano Ceccanti.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela