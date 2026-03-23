Referendum, in città ha votato il 34,84 per cento: soglia tra le più basse in provincia

I dati finali di affluenza

Gela. Mentre i primi exit poll danno in vantaggio il no alla riforma della giustizia, con la separazione delle carriere in magistratura, sono ufficiali i dati di affluenza in città. Ha votato il 34,84 per cento. È tra i dati più bassi di tutta la provincia, davanti solo a Niscemi (33,64 per cento). In tutta la provincia la soglia finale è del 42,65 per cento, la più bassa in Sicilia (dove si riscontra il 46,27per cento).