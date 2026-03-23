Referendum, il no vince in città con oltre il 52 per cento: si afferma anche in provincia

I principali partiti della coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano si sono schierati per il no, con in testa Pd e M5s

Gela. Il fronte del no alla riforma della giustizia si afferma anche in città. I dati sono definitivi, con 71 sezioni su 71. Il no è al 52,02 per cento (con 10.346) e il sì è al 47,98 per cento (9.544 voti). I principali partiti della coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano si sono schierati per il no, con in testa Pd e M5s. Allo stesso modo i comunisti. Il primo cittadino non ha preso posizione pubblicamente, anche se tra i civici pare essere prevalso il gradimento verso il no, in linea con l'area progressista dell'alleanza. Nessuna posizione ufficiale neanche dall'Mpa mentre il resto del centrodestra locale era fermamente sulla scia del si', con meloniani e forzisti che si sono pubblicamente schierati così come altri pezzi di quell'area politica. In provincia, il dato, non ancora ufficiale, è più netto con il no che va verso il 56 per cento e il si è al 44 per cento. Il no vince ampiamente pure a Caltanissetta, con oltre il 57 per cento a fronte del 42 per cento. In Sicilia, si va oltre ogni ipotesi con il no che si attesta, con dati non finali, a oltre il 61 per cento mentre il sì è al 39 per cento.