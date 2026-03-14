Referendum giustizia, le ragioni del no e quelle del sì nel confronto organizzato da "Giovani Idee"

Il confronto si è tenuto questa mattina

Gela. Si è svolto questa mattina, nella pinacoteca comunale, il confronto organizzato dal gruppo "Giovani Idee", con l'obiettivo di affrontare i temi del referendum sulla giustizia e approfondire le ragioni del sì e quelle del no. Il voto è previsto per il 22 e 23 marzo. "Ringraziamo i numerosi partecipanti, compresa la rappresentanza dei comitati di quartiere, e in particolare modo un grazie ai due relatori, l'avvocato Pierangelo Vasile e il dottor Valerio Di Vendra, che hanno animato il dibattito e hanno permesso ai presenti di farsi una propria idea sulla scelta", fanno sapere dal gruppo "Giovani Idee". A moderare il dibattito, il giornalista Jerry Italia.