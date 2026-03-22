Referendum giustizia, in città alle ore 23 ha votato il 26,14 per cento

I dati registrati alla chiusura delle ore 23

Gela. Le urne per il referendum sulla riforma della giustizia sono state chiuse alle ore 23 e riapriranno alle ore 7 di domani e fino alle ore 15. In città, alle ore 23, l'affluenza registrata si attesta al 26,14 per cento a fronte di una soglia, in provincia, del 30,99 per cento. A Caltanissetta, la quota registrata è del 36,22 per cento. In Sicilia, sempre alle pre 23, si chiude con il 34,94 per cento.