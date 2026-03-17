Referendum giustizia, dem al mercato settimanale: volantinaggio per il no

Volantinaggio a sostegno del no

Gela. Questa mattina, al mercato settimanale, i dem hanno volantinato a favore del no in vista del referendum sulla giustizia. "Una riforma blindata dal governo di centrodestra, guidato da Giorgia Meloni, che non risolve alcun problema della giustizia ma che mira esclusivamente a limitare l'autonomia della magistratura, assoggettandola al potete politico, andando a minare fortemente l'equilibrio dei poteri dello Stato, sanciti dalla Costituzione", dicono. Erano presenti gli esponenti della segreteria, i consiglieri e gli Assessori e diversi dirigenti del partito.