Reddito cittadinanza, una donna a processo dopo controlli guardia di finanza: è stata assolta

Secondo gli inquirenti, l'imputata avrebbe dovuto dare comunicazione circa l'incasso, per la difesa minimo, generato dall'attività artigianale del marito

Gela. Per l'accusa, avrebbe dovuto comunicare la variazione economica legata all'attività artigianale svolta dal marito. Per questa ragione, una donna, titolare di reddito di cittadinanza, è finita a giudizio. A conclusione del dibattimento, però, è stata assolta. Il giudice Fabrizio Giannola ha emesso una decisione favorevole. La difesa, con il legale Angelo Cassarino, ha fatto leva soprattutto sull'esito di controlli condotti dalla guardia di finanza, che monitorò l'attività del marito della donna, ritenendo che un incasso, poi rivelatosi di circa cento euro, avrebbe aumentato gli introiti del nucleo familiare. Secondo gli inquirenti, l'imputata avrebbe dovuto dare comunicazione. La difesa invece ha dimostrato che l'obbligo di informare circa possibili variazioni reddituali sussiste solo davanti a mutamenti consistenti.