Rapporto Stanford, Cina in testa per pubblicazioni e brevetti sull’IA

LOS ANGELES (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina è in testa a livello mondiale per numero di pubblicazioni sull'intelligenza artificiale (IA), numero di citazioni, produzione complessiva di brev...

LOS ANGELES (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina è in testa a livello mondiale per numero di pubblicazioni sull'intelligenza artificiale (IA), numero di citazioni, produzione complessiva di brevetti e installazioni di robot industriali, secondo un rapporto diffuso ieri.

Realizzato dall'Institute for Human-Centered AI della Stanford University, il rapporto AI Index 2026 monitora dal 2017 gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, analizzandone le capacità tecniche, la produzione scientifica, l'impatto sociale e la percezione pubblica.

Tra i principali risultati emergono il ridursi del divario di prestazioni tra i modelli di IA di Stati Uniti e Cina, tassi di adozione ai massimi storici e la più rapida espansione mai registrata dell'accesso all'intelligenza artificiale.

Il rapporto mostra che le capacità dell'IA avanzano rapidamente, mentre gli strumenti per valutarle e regolarle restano indietro. Dal report emergono inoltre preoccupazioni per i costi ambientali, la trasparenza e la distribuzione dei benefici.

Il rapporto rileva che gli Stati Uniti continuano a produrre un numero maggiore di modelli di IA di fascia alta e brevetti di maggiore impatto, oltre a investire nell'IA più di qualsiasi altro Paese. Tuttavia, per gli Usa sta diventando sempre più difficile attrarre i migliori talenti a livello globale.

Nel frattempo, gli effetti dell'IA sul mercato del lavoro stanno passando dalle previsioni alla realtà, colpendo per primi i lavoratori più giovani.

Il rapporto afferma inoltre che gli sforzi per garantire un'IA responsabile non tengono il passo con i progressi tecnologici. Rileva anche che l'istruzione formale resta indietro rispetto allo sviluppo del settore e che la sovranità nell'IA sta diventando un tratto distintivo delle politiche nazionali, nonostante capacità disomogenee tra i vari Paesi. Il rapporto aggiunge infine che esperti e opinione pubblica hanno visioni nettamente diverse sul futuro dell'IA.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-