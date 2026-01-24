Rapporti con agenzie funebri e ipotesi di falso, chiuse indagini sull'ex presidente della onlus "Santa Lucia"

I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno condotto una serie di approfondimenti, ritenendo che sussistano le irregolarità

Gela. L'ipotesi avanzata dai pm della procura, a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri, è di falso in atto pubblico. Le indagini sono state chiuse a carico dell'ex presidente dell'associazione onlus “Santa Lucia”, Orazio Trubia. Per gli inquirenti, avrebbe falsamente attestato di non avere rapporti con agenzie funebri, sulla base della disciplina in materia. In realtà, ritengono gli investigatori, operava anche in quel settore. L'associazione “Santa Lucia”, come altre in città, si occupa anche di servizi sanitari e ha operato con le ambulanze. Trubia non riveste più la carica di presidente. Negli scorsi mesi, l'associazione comunicò di aver stretto accordi con altre entità territoriali del settore per ampliare la rete di assistenza. Ha anche svolto servizi per conto del Comune. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno condotto una serie di approfondimenti, ritenendo che sussistano le irregolarità. Spetterà ai giudici valutare la vicenda.