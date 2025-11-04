Rapine nei minimarket a Catania, coinvolto un gelese: è stato arrestato

L'indagine si è concentrata su almeno tre colpi

Catania. Sarebbero tre le rapine, messe a segno nell'arco di circa una settimana, a Catania. Ad essere prese di mira, rivendite gestite da esercenti bengalesi, originari del Bangladesh. L'indagine condotta dagli inquirenti ha portato a individuare i responsabili. Sarebbero due giovani, uno gelese e l'altro etneo. Negli scorsi giorni, sono state eseguite misure di custodia cautelare in carcere, confermate a seguito di interrogatorio di garanzia, tenutosi davanti al gip del tribunale di Catania. Ci sarebbero state le prime ammissioni dal giovane gelese coinvolto: avrebbe riferito di problemi economici e della necessità di reperire denaro. Nei tre colpi, comunque, sono state portate via somme non superiori ai mille euro. L'ultima azione avrebbe fruttato poco più di cinquanta euro. L'inchiesta va avanti. Il gelese arrestato è assistito dal legale Salvo Macrì.