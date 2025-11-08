Rapine a Catania, gelese coinvolto va ai domiciliari: lascia il carcere

Nel corso dell'interrogatorio, ha fatto ammissioni

Catania. Proseguono le indagini concentrate su almeno tre rapine, in poche settimane, messe a segno a danno dei titolari di altrettanti minimarket, a Catania. Tra i coinvolti, un giovane gelese, arrestato e già sottoposto a interrogatorio. Il gip del tribunale etneo ha accolto l'istanza difensiva. Il gelese lascia il carcere e sarà sottoposto ai domiciliari. Nel corso dell'interrogatorio, ha fatto ammissioni, spiegando di aver agito, insieme a un complice catanese, a sua volta arrestato, per la necessità di denaro. Le rapine non hanno garantito grosse somme, mai oltre i mille euro. Nell'ultimo caso, i due avrebbero portato via solo cinquanta euro. L'attività investigativa va avanti. Il giovane gelese è assistito dal legale Salvo Macrì. È stato avanzato inoltre ricorso al riesame.