Rapina a un rappresentante di gioielli, fermati due coinvolti

Questa mattina si terrà una conferenza stampa in procura, per ulteriori particolari

Gela. Avevamo riferito della rapina subita da un uomo, lo scorso 24 aprile, in pieno giorno, a Molino a Vento. Sono scattati due fermi. La vittima della rapina è un rappresentante di gioielli. I due lo hanno aggredito e poi sono fuggiti con una valigia. Questa mattina si terrà una conferenza stampa in procura, per ulteriori particolari. I due sono stati individuati dagli agenti di polizia del commissariato, coordinati dai pm.