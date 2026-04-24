Radioterapia, verde incolto sempre più folto nelle aree esterne della struttura

Mancano lavori che possano rendere più decorosa tutta l'area esterna

Gela. La radioterapia necessita di una manutenzione maggiore, a partire da quella delle aree esterne. Il verde incolto, infatti, è ormai una presenza fissa e l'impatto visivo, per i pazienti e per le loro famiglie, è tutt'altro che adeguato. Tutte le aree verdi sono in condizioni precarie e i marciapiedi interni non sono praticabili. Una condizione che attira, a maggior ragione con temperature più elevate, insetti di ogni tipo. Da diversi mesi, mancano lavori che possano rendere più decorosa tutta l'area esterna, compresa quella che porta all'ingresso di una struttura fondamentale per i pazienti ma che troppo spesso pare non essere una priorità, almeno rispetto alle manutenzioni a carico di Asp.