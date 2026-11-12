Ambiente “Radici e ali per Niscemi”: al Museo Civico un incontro sulla natura

L'obiettivo è far rinascere il territorio attraverso natura, arte e partecipazione.

Niscemi - Su iniziativa del Centro di Educazione Ambientale di Niscemi sabato 14 novembre, alle 18, al Museo Civico di via Madonna 106, si svolgerà l’incontro “Radici e ali per Niscemi. Natura, arte e partecipazione per far rinascere il territorio”, organizzato dal Cea insieme al Comune e al Museo Civico. Al centro ci sono educazione, bellezza e partecipazione, con l’obiettivo di costruire una città più consapevole e attenta al proprio territorio.

I lavori, moderati da Cristina Disca, si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Conti, del presidente del Consiglio comunale Angelo Chessari, dell’assessore alla Cultura Marianna Avila e del direttore del Museo Civico Vincenzo Liardo. Interverranno anche Luciana Carfì dell’Arci Gela “Le Nuvole” e i dirigenti scolastici Anna Maria Alesci (Ic Verga), Viviana Morello (Iis Da Vinci) e Licia Salerno (Ic Salerno).

Seguiranno gli interventi sulle iniziative in programma. Franco Sacchetti e Giuliana Pulvirenti parleranno del murale “Concittadini con le ali”, mentre Daniele Alù illustrerà i laboratori ambientali del progetto EsserCi. Francesca Stallone presenterà la collaborazione tra UniFormaMentis e Cea per i giovani di Niscemi, e Manuel Andrea Zafarana racconterà il progetto per riforestare una collina, all’interno della Rete di Biodiversità Diffusa.