Raccolta rifiuti, tutte le modifiche previste nel periodo festivo
Le modalità previste nel periodo festivo
Gela. In vista delle prossime festività natalizie, il Comune e Impianti Srr informano la cittadinanza sulle modifiche al calendario di raccolta rifiuti, al fine di garantire un servizio efficiente e ordinato.
Giovedì 25 dicembre – Natale
• Raccolta prevista: plastica
• Modifica: il servizio non sarà effettuato
• Recupero: la raccolta della plastica sarà recuperata sabato 27 dicembre.
Venerdì 26 dicembre – Santo Stefano
• Raccolta dell’umido: regolarmente garantita secondo il calendario ordinario.
Sabato 27 dicembre
• Raccolta prevista: indifferenziato e secco residuale
• Modifica: la raccolta porta a porta dell’indifferenziato non sarà effettuata
Tutte le altre giornate il calendario di raccolta rimane invariato e i servizi saranno svolti secondo la normale programmazione.