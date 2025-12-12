Quotidiano di Gela

Raccolta rifiuti, tutte le modifiche previste nel periodo festivo

Le modalità previste nel periodo festivo

A cura di Redazione Redazione
12 dicembre 2025 12:21
Raccolta rifiuti, tutte le modifiche previste nel periodo festivo -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. In vista delle prossime festività natalizie, il Comune e Impianti Srr informano la cittadinanza sulle modifiche al calendario di raccolta rifiuti, al fine di garantire un servizio efficiente e ordinato.

Giovedì 25 dicembre – Natale
• Raccolta prevista: plastica
• Modifica: il servizio non sarà effettuato
• Recupero: la raccolta della plastica sarà recuperata sabato 27 dicembre.

Venerdì 26 dicembre – Santo Stefano
• Raccolta dell’umido: regolarmente garantita secondo il calendario ordinario.

Sabato 27 dicembre
• Raccolta prevista: indifferenziato e secco residuale
• Modifica: la raccolta porta a porta dell’indifferenziato non sarà effettuata


Tutte le altre giornate il calendario di raccolta rimane invariato e i servizi saranno svolti secondo la normale programmazione.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela