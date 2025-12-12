Raccolta rifiuti, tutte le modifiche previste nel periodo festivo

Le modalità previste nel periodo festivo

Gela. In vista delle prossime festività natalizie, il Comune e Impianti Srr informano la cittadinanza sulle modifiche al calendario di raccolta rifiuti, al fine di garantire un servizio efficiente e ordinato.



Giovedì 25 dicembre – Natale

• Raccolta prevista: plastica

• Modifica: il servizio non sarà effettuato

• Recupero: la raccolta della plastica sarà recuperata sabato 27 dicembre.



Venerdì 26 dicembre – Santo Stefano

• Raccolta dell’umido: regolarmente garantita secondo il calendario ordinario.



Sabato 27 dicembre

• Raccolta prevista: indifferenziato e secco residuale

• Modifica: la raccolta porta a porta dell’indifferenziato non sarà effettuata





Tutte le altre giornate il calendario di raccolta rimane invariato e i servizi saranno svolti secondo la normale programmazione.