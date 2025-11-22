Quinto trionfo stagionale per l’Ecoplast: Astra Stadium piegata e primato consolidato
Al PalaLivatino, i rossoneri piegano gli etnei con un netto 3-0 (25-19, 25-17, 25-17).
A cura di Giovanni Indovina
22 novembre 2025 19:35
Gela. Prosegue la scia di vittorie dell’Ecoplast Volley. Al PalaLivatino, i rossoneri piegano l’Astra Stadium di Catania con un netto 3-0 (25-19, 25-17, 25-17). Si tratta del quinto trionfo dei gelesi del proprio campionato di Serie C maschile, sempre più primi in graduatoria dopo un avvio memorabile da quattordici punti raccolti su quindici disponibili.
Vetta consolidata anche per questo weekend e rossoneri che potranno tornare a lavorare in allenamento forti di un primato anche questo weekend ipotecato.