Quarto tris firmato Nuova Città di Gela: quarta vittoria in quattro incontri

Le giallorosse consolidano imbattibilità e soprattutto primato del girone, condiviso con l’Orlandina Volley.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela domina al cospetto dell’Alus Volley di Mascalucia e cala il quarto tris stagionale, consolidando imbattibilità e soprattutto primato del girone, condiviso con l’Orlandina Volley. 25-10, 25-19 e 25-16 i punteggi dei tre parziali vinti senza troppi patemi dalle giallorosse contro la terza classificata del girone, anche se il palpabile divario fra le due compagini scese in campo è parso piuttosto esteso. Ennesima dimostrazione che l’Ecorigen Nuova Città di Gela ha un organico superiore e vuole dire la sua interpretando il ruolo da protagonista, così come confermato dagli ottimi risultati ottenuti finora.