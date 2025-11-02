Quotidiano di Gela

Quarto tris firmato Nuova Città di Gela: quarta vittoria in quattro incontri

Le giallorosse consolidano imbattibilità e soprattutto primato del girone, condiviso con l’Orlandina Volley.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
02 novembre 2025 20:07
Quarto tris firmato Nuova Città di Gela: quarta vittoria in quattro incontri -
Gela
Sport
Pallavolo
Condividi

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela domina al cospetto dell’Alus Volley di Mascalucia e cala il quarto tris stagionale, consolidando imbattibilità e soprattutto primato del girone, condiviso con l’Orlandina Volley. 25-10, 25-19 e 25-16 i punteggi dei tre parziali vinti senza troppi patemi dalle giallorosse contro la terza classificata del girone, anche se il palpabile divario fra le due compagini scese in campo è parso piuttosto esteso. Ennesima dimostrazione che l’Ecorigen Nuova Città di Gela ha un organico superiore e vuole dire la sua interpretando il ruolo da protagonista, così come confermato dagli ottimi risultati ottenuti finora.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela