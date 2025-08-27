Quarant'anni dal diploma, di nuovo insieme la VA dell'istituto tecnico commerciale

L’incontro si è trasformato in un vero e proprio tuffo nel passato

Gela. Doppia festa quest’anno per i ragazzi della classe VA dell’Istituto Tecnico Commerciale, diplomatisi nel lontano luglio 1985. A quarant’anni da quel traguardo, i compagni di scuola si sono ritrovati per celebrare l’anniversario, cogliendo anche l’occasione delle festività di Ferragosto, che hanno riportato in città alcuni ex alunni residenti altrove. L’incontro si è trasformato in un vero e proprio tuffo nel passato: la stessa allegria di allora, le stesse risate condivise tra i banchi, la stessa complicità che il tempo non ha scalfito. Presenti all’appello: Blanca Agata, Di Stefano Concetta, Giorrannello Concetta, Giudice Emilio, Liardo Maria, Mallo Ornella, Mancino Adriana, Pirone Rosa, Sciascia Sebastiano e Tilaro Grazia. Tra ricordi, aneddoti e fotografie ingiallite, il gruppo ha rievocato i momenti che hanno segnato quegli anni di formazione e amicizia, con la consapevolezza che, nonostante i decenni trascorsi, il legame è rimasto intatto. Non è la prima volta che si incontrano: da tempo, infatti, la VA ha preso l’abitudine di rivedersi almeno una volta l’anno. Stavolta, però, la ricorrenza dei 40 anni dal diploma ha reso la festa ancora più significativa, tanto da ritrovarsi due volte nello stesso anno. “È come se il tempo non fosse mai passato” – hanno raccontato i protagonisti di questa rimpatriata – “ogni incontro è un ritorno alla spensieratezza di quegli anni, un modo per sentirci ancora compagni di scuola, uniti da un filo che non si è mai spezzato". Un legame che resiste alle distanze e agli impegni della vita adulta, e che trasforma ogni incontro in una celebrazione dell’amicizia e dei ricordi condivisi.