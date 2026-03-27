Qualche assenza ma la maggioranza dà l'ok a norme su cimiteri: sì ai fondi per la "Solito"

Passano tutti gli atti all'ordine del giorno

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, a conclusione di una giornata animata da molteplici polemiche interne, trova una parziale unità. Assenti il capogruppo dem Gaetano Orlando (insieme a lui l'altro consigliere del partito Antonio Moscato) e l'autonomista Lucia Lupo, la maggioranza, con il voto favorevole anche del consigliere di opposizione Gabriele Pellegrino, ha dato il via libera a modifiche del regolamento di polizia mortuaria che permetterà, temporaneamente, di aumentare il numero di loculi disponibili nelle confraternite che dovranno sostenere le spese per gli interventi. Le modifiche sono state portate in aula dalle commissioni affari generali e ambiente, presiedute dai civici Giovanni Giudice e Floriana Cascio. Ci sono state diverse perplessità espresse sul tipo di scelta fatta e sulla possibilità che le confraternite possano essere vincolate a prevedere una parte dei loculi in favore di soggetti diversi dai confratelli. Il sindaco ha escluso qualsiasi rischio "di speculazione". La leghista Antonella Di Benedetto, presidente di turno per l'assenza della titolare Paola Giudice, e l'esponente "PeR" Paolo Cafa', si sono astenuti. Tra i sostenitori dell'atto, il pentastellato Massimiliano Giorrannello. Ok anche al provvedimento che istituisce capitoli di spesa specifici per gli introiti della tassa di soggiorno. La maggioranza, con undici voti favorevoli, ha detto si al ribaltamento delle somme per i lavori della scuola "Solito". È l'ultimo passaggio prima della gara d'appalto. Il sì è giunto pure dai due consiglieri di opposizione, Di Benedetto e Cafa'. Assenso, infine, alla variazione per le somme del programma di finanziamento "Metro plus", già coperto con fondi per oltre otto milioni di euro e con i relativi decreti. È stato il sindaco Terenziano Di Stefano a illustrare i particolari mentre l'assessore di riferimento Valeria Caci e il dirigente Antonino Collura stanno partecipando a un incontro nazionale per portare avanti il programma.