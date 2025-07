Pulmino con 21 bambini si ribalta a Palermo, non ci sono feriti gravi

PALERMO (ITALPRESS) & Alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Ruffo di Calabria, a Palermo, per un incidente stradale che ha coinvolto un pulmino che trasportava 21 bambini. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è riba

A cura di Redazione 01 luglio 2025 18:24

