Pulizia e manutenzioni ad Albani Roccella, tra i volontari i giovani migranti del Sai

L'attività ha rappresentato non solo un gesto di tutela ambientale ma anche un'importante occasione di integrazione, partecipazione e sensibilizzazione civica per i giovani coinvolti

Gela. Una mattinata dedicata all'ambiente, alla cittadinanza attiva e alla cura del territorio ha visto protagonisti i minori stranieri non accompagnati ospiti del Sai di Gela, che hanno aderito all'iniziativa promossa da Plastic Free insieme alla presidente Nuccia Vella e al Comitato di Quartiere Area Urbana 8. Pulizia e manutenzioni da parte dei volontari, questa volta, si sono concentrate ad Albani Roccella. Nel corso dell'iniziativa, i giovani migranti hanno partecipato alla raccolta di numerosi sacchi di rifiuti abbandonati nelle strade e negli spazi pubblici del quartiere, contribuendo concretamente al miglioramento del decoro urbano. "Sappiamo che Albani Roccella è un quartiere che affronta diverse difficoltà ma crediamo fermamente che il cambiamento sia possibile e che debba partire dall'impegno quotidiano di ciascuno di noi", dice la coordinatrice del Sai di Gela, Bruna Consoli. L'attività ha rappresentato non solo un gesto di tutela ambientale ma anche un'importante occasione di integrazione, partecipazione e sensibilizzazione civica per i giovani coinvolti, che hanno dimostrato grande entusiasmo e senso di responsabilità verso la comunità che li accoglie. "Un sentito ringraziamento va a Plastic Free, alla presidente Nuccia Vella, al Comitato di Quartiere Area Urbana 8 e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa giornata all'insegna della collaborazione e del rispetto dell'ambiente. L'auspicio è che iniziative come questa possano continuare a coinvolgere sempre più cittadini, contribuendo a costruire una città più pulita, accogliente e consapevole", conclude Consoli.